Bei dem Unfall im Tiergartentunnel beschädigte der Lkw auch verbaute Technik. Die Reparaturen werden noch einige Zeit dauern.

Berlin - Nach einem Lkw-Unfall im Berliner Tiergartentunnel können die Reparaturarbeiten und damit auch die Sperrung der einen Fahrtrichtung noch eine Weile andauern. Wie viel Zeit genau für die Reparaturen in der Tunnelröhre Richtung Moabit eingeplant werden müsse, sei jedoch „unklar“, hieß es von einem Sprecher der Verkehrsinformationszentrale (VIZ). Der Tunnel Richtung Norden bleibe daher „bis auf Weiteres“ geschlossen.

Beschädigt wurden offenbar nicht nur das Dach und die Wände des Tunnels, sondern auch Teile der dort verbauten Technik, so die VIZ. Am Montagabend war ein betrunkener Lkw-Fahrer in eine Auffahrt zum Parkhaus des Hauptbahnhofs mit einer Durchfahrtshöhe von zwei Metern gefahren und dort steckengeblieben.

Der Lastwagen verkeilte sich, die Fahrerkabine wurde zerstört. Der Lkw wurde von einem Abschleppunternehmen aus dem Tunnel geholt. Die Gegenstrecke Richtung Kreuzberg war aber bereits seit Dienstag wieder befahrbar.