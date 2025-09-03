Eigentlich will die Polizei einen Randalierer beruhigen. Doch der Einsatz eskaliert: Der 39-Jährige greift die Beamten an - und versucht sogar, eine Dienstwaffe zu entreißen.

Oldenburg - Bei einem Polizeieinsatz in Oldenburg ist ein 39-Jähriger unter Drogeneinfluss auf die Beamten losgegangen. Der Mann entriss den Polizisten, die von Anwohnern wegen des Randalierers in ihrer Straße alarmiert worden waren, Pfefferspray und sprühte damit, wie die Polizei mitteilte. Er versuchte auch, einem Polizisten die Dienstwaffe aus dem Holster zu ziehen.

Zuvor hatte der Mann den Angaben nach beim Eintreffen der Beamten mit einem Messer rumgefuchtelt - kurz darauf verschwand er in seiner Wohnung und kam mit zwei Messern wieder heraus. Erst als die Beamten androhten, zu schießen, ließ er diese fallen.

Schließlich konnte der Mann überwältigt werden. Er wurde dabei leicht verletzt. Gegen ihn wird nun wegen Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollzugsbeamte ermittelt.