Berlin - Bochums Verteidiger Keven Schlotterbeck hat sich im Spiel bei Union Berlin eine tiefe Fleischwunde am rechten Bein zugezogen. Das berichtete Trainer Thomas Letsch nach dem 1:1 des VfL in der Partie der Fußball-Bundesliga am Sonntagabend. „Sie ist wohl sehr tief. Sie wurde getackert“, sagte Letsch über die Wunde. Wie lange der 25-jährige Schlotterbeck dem Revierclub im Abstiegskampf fehlen wird, sei noch unklar.

„Für nächste Woche wird es eng für ihn“, sagte Letsch mit Blick auf die Partie gegen den VfL Wolfsburg am kommenden Samstag. Schlotterbeck hatte gegen seinen Ex-Club Union bereits in der 12. Minute ausgewechselt werden müssen. Ins Krankenhaus musste der Defensivspieler aber nicht. „Er springt hier rum“, gab Letsch auch leichte Entwarnung.