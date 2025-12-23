Dramatik pur: Erst führt Kiel, dann dreht Magdeburg auf – am Ende sichert Pekeler mit seinem Rückraumwurf das Remis. Was das für das Titelrennen bedeutet.

Magdeburg - Der THW Kiel hat dem Tabellenführer SC Magdeburg den zweiten Punktverlust in der Handball-Bundesliga beigebracht. Der Rekordmeister holte im Auswärtsspiel durch den letzten Wurf von Hendrik Pekeler ein 26:26 (13:13) und hat nach nun drei Unentschieden hintereinander weiter acht Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter. Beste Werfer des Spiels waren Lukas Zerbe und Harald Reinkind mit je sieben Toren für den THW sowie Gisli Kiristjansson und Lukas Mertens mit je sechs Treffern für den SCM.

Die Kieler mussten beim aktuellen Champions-League-Sieger ohne ihren etatmäßigen Spielmacher Elias Ellefsen á Skipagøtu auskommen. Der Färinger hatte sich am Samstag im Nordderby bei der TSV Hannover-Burgdorf (29:29) eine Schulterblessur zugezogen. Für ihn führte der Österreicher Nikola Bilyk die Regie bei den „Zebras“.

Partie läuft in Wellen für beide Teams

Beide Teams begegneten sich auf Augenhöhe. Reinkind brachte Kiel beim 8:7 (18. Minute) erstmals in Führung. Torhüter Andreas Wolff war sofort da, hielt vor der Pause unter anderem zwei Siebenmeter. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Zerbe auf 15:13 (33.).

Danach lief die Partie in Wellen. Mit fünf Treffern in Serie konterte der SCM zum 18:15 (38.). Kiel machte durch einen 4:0-Lauf aus dem 16:20 (41.) das 20:20 (46.). SCM-Keeper Sergey Hernandez entschärfte Sekunden vor Schluss einen Kempa-Versuch von Reinkind, doch Kreisläufer Pekeler traf aus dem Rückraum noch zum Remis.