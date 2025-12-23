Kurz vor Weihnachten kommt es in der Slowakei zu einem schweren Unfall: Auf einem Firmengelände stürzt das Dach eines Gebäudes ein. Die Ursache ist noch unklar.

Drei Männer kamen beim Einsturz eines Daches in der Ostslowakei ums Leben.

Velke Kapusany - Beim Einsturz eines Daches auf einem Firmengelände im Osten der Slowakei sind drei Menschen ums Leben gekommen. Die Männer konnten nur noch tot aus den Trümmern geborgen werden, wie die Agentur TASR unter Berufung auf die Feuerwehr berichtete. Eine Person wurde demnach lebend befreit und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Getötete Männer zwischen 23 und 41 Jahren alt

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sollen auf dem Gelände zum Zeitpunkt des Einsturzes Bauarbeiten stattgefunden haben. Die getöteten drei Männer waren demnach 23, 31 und 41 Jahre alt. Zu dem Unglück kam es einen Tag vor Heiligabend in Velke Kapusany. Die Stadt mit rund 8.300 Einwohnern liegt etwa 370 Kilometer östlich der Hauptstadt Bratislava und unweit der Grenze zur Ukraine.

An den mehrstündigen Such- und Bergungsarbeiten waren zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst beteiligt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.