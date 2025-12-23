Die Chemnitzer Bundesliga-Basketballer zeigen gegen Besiktas Istanbul lange eine starke Vorstellung, geben im letzten Viertel aber fast noch einen großen Vorsprung aus der Hand.

Chemnitz - Basketball-Bundesligist Niners Chemnitz hat seine Siegesserie im Eurocup auf drei Spiele ausgebaut. Das Team von Trainer Rodrigo Pastore setzte sich vor heimischer Kulisse gegen Besiktas Istanbul mit 97:95 (53:44) durch. Amadou Sow war mit 27 Punkten der beste Werfer der Niners, die durch den sechsten Sieg im zwölften Spiel Platz sechs in der Gruppe B festigten.

Die Chemnitzer starteten entschlossen in die Partie und setzten sich mit einem 8:0-Lauf erstmals leicht auf 15:10 (5. Minute) ab. Auch in der Folge überzeugten die Gastgeber mit viel Energie und schnellem Umschaltspiel. Besiktas konnte seine Längenvorteile hingegen nur selten ausnutzen. Angeführt vom überragenden Sow bauten die Niners ihren Vorsprung bis zur Pause auf neun Punkte aus.

Nach dem Wechsel gelang es den Gästen besser, den Ball unter den Korb zum herausragenden Ante Zizic zu bringen. In der 27. Minute glichen sie zum 67:67 aus. Doch die Niners fanden die passende Antwort und beendeten das dritte Viertel mit einem 8:2-Lauf. Auch im Schlussabschnitt hielten sie das Tempo zunächst hoch und bauten ihren Vorsprung auf 91:77 (34.) aus, ehe die Kräfte spürbar schwanden. Istanbul pirschte sich heran und glich 66 Sekunden vor Schluss sogar zum 95:95 aus. Das letzte Wort hatte allerdings Sow, der nach einem Offensivrebound zum Sieg traf.