Seit einem Jahr gibt es eine All-Inclusive-Gästekarte im Thüringer Wald. Touristen können verschiedene Freizeiteinrichtungen damit kostenfrei nutzen. Eine erste Bilanz fällt gut aus.

Erfurt - Die Anbieter einer All-Inclusive-Gästekarte für den Thüringer Wald haben eine positive Bilanz nach einem Jahr Betrieb gezogen. „Wir sind jetzt – so, wie das System läuft – mehr als zufrieden“, sagte der Projektleiter Thüringer Wald Card, Holger Jakob, der Deutschen Presse-Agentur. Die Zahl der Beherbergungsbetriebe, die die Karte ausgeben, habe sich innerhalb eines Jahres von etwa zwölf auf derzeit 32 erhöht. Und es sei absehbar, dass in den nächsten Monaten weitere Unternehmen die Karte ausgeben wollten. „Der Druck kommt von den Gästen“, sagte Jakob. Es gebe immer mehr Menschen, die ihre Gastgeber im Thüringer Wald nach der Karte fragten.

Die All-Inclusive-Gästekarte gibt es seit Juni 2024. Sie ermöglicht Touristen etwa den kostenfreien Eintritt in mehrere Freizeiteinrichtungen im Thüringer Wald. Ähnliche Systeme sind in Österreich, aber auch in vielen anderen deutschen Tourismusregionen seit Jahren verbreitet. Die Karte ist von einer Servicegesellschaft entwickelt worden, die gemeinsam vom Naturpark Thüringer Wald und vom Landschaftspflegeverband Thüringer Wald getragen wird.

Tourismusgesellschaft: Nachweislich mehr Ausgaben

Nach Angaben der Servicegesellschaft waren seit Einführung einer All-Inclusive-Variante der Thüringer Wald Card insgesamt etwa 22.000 Touristen in 170 Freizeiteinrichtungen mit der Karte unterwegs. Insgesamt sei sie etwa 18.000 Mal genutzt worden.

Im Oktober startet demnach eine digitale Variante der Karte. Die Betreiber rechnen damit, dass die Karte dann von weiteren Unternehmen ausgegeben wird - etwa in Ferienwohnungen, in die Touristen heute kontaktlos einchecken können.

Der Geschäftsführer der Thüringer Tourismusgesellschaft, Christoph Gösel sagte, die All-Inclusive-Variante der Thüringer Wald Card sei eine Bereicherung für den Thüringen Tourismus. „Sie verbindet starke Gastgeber mit beliebten Freizeiteinrichtungen und schafft so einen erlebbaren Mehrwert, der nachweislich zu längeren Aufenthalten, höheren Ausgaben und größerer Gästezufriedenheit führt.“