Erfurt - Nach der Geburt eines Kindes klinken sich Väter in Thüringen öfter als in vielen anderen Bundesländern aus dem Job aus und nutzen Elterngeld. Allerdings kehren sie auch zügig wieder an ihren Arbeitsplatz zurück, wie Daten zeigen, die das Thüringer Landesamt für Statistik am Montag bekannt gab. Demnach betrug der Väteranteil beim Elterngeld im vergangenen Jahr in Thüringen 28,4 Prozent. Damit war er im Freistaat im bundesweiten Vergleich nach Sachsen (30,2 Prozent) am zweithöchsten. Der bundesweite Schnitt lag bei 26,1 Prozent.

Anders sieht es beim Blick auf die Bezugsdauer aus. Thüringer Väter erhalten im Schnitt nur etwa 3,2 Monate Elterngeld. Zusammen mit Baden-Württemberg kam der Freistaat so auf den zweitniedrigsten Wert. Nur in Bayern beziehen Väter eine noch kurzere Zeit Elterngeld. Mit durchschnittlich fünf Monaten bleiben nach dieser Statistik Väter in Berlin am längsten zu Hause, um sich um den Nachwuchs zu kümmern.

Frauen übernehmen den Zahlen nach aber weiterhin das Gros der frühkindlichen Erziehung. Thüringer Mütter planten im Jahr 2022 durchschnittlich 14,7 Monate Elterngeld zu beziehen - und lagen damit knapp über dem Bundesdurchschnitt von 14,6 Monaten, teilte das Landesamt für Statistik mit.

Elterngeld zahlt der Staat, wenn Eltern in den ersten Lebensmonaten des Kindes vorübergehend weniger oder gar nicht arbeiten, um sich selbst um die Betreuung des Kindes zu kümmern.