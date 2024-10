Vor einem Jahr töteten Hamas-Terroristen etwa 1.200 Menschen in Israel. Den Opfern gedenken auch Politiker in Thüringen - mit deutlichen Worten.

Erfurt - Ein Jahr nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel hat Thüringens Landtagspräsident Thadäus König (CDU) zu Solidarität mit Jüdinnen und Juden aufgerufen. „Der Schutz jüdischen Lebens ist unser aller Verantwortung. Dies gilt umso mehr, da Jüdinnen und Juden fortwährenden Angriffen ausgesetzt sind, auch hier in Deutschland“, erklärte er. Mit Blick auf den Nationalsozialismus sagte er, nie wieder dürfe Thüringen ein Ort sein, an dem Menschen wegen ihrer Religion verfolgt und angegriffen werden.

Am 7. Oktober 2023 hatten Terroristen der islamistischen Hamas und anderer Gruppen mehr als 1.200 Menschen in Israel getötet und etwa 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Dies war der Auslöser für den bis heute andauernden Gaza-Krieg.