Die Weißenfelser haben gegen die Frankfurt Skyliners ihren siebten Heimsieg in Serie gefeiert. Die Gastgeber nutzten die Fehler der Hessen gnadenlos aus.

Weißenfels - Die Basketballer von Syntainics MBC haben ihre Chance auf die direkte Qualifikation für die Playoffs gewahrt. Die Weißenfelser behielten am Freitag gegen die Frankfurt Skyliners mit 85:72 (46:40) die Oberhand. Damit setzten die Mitteldeutschen ihre Erfolgsserie vor heimischer Kulisse fort.

Den größten Anteil am siebten Heimsieg in Folge hatten Eddy Edigin (15 Punkte), Spencer Reaves, Michael Devoe (je 13), Tyren Johnson und Ty Brewer (je 12). Bei den Hessen konnten nur Jacob Knauf (18), Einaras Tubutis (15) und Malik Parsons (14) zweistellig punkten.

Nach einem ausgeglichenen Beginn (17:17, 8.) zogen die Hausherren bis zum Ende des ersten Viertels auf 26:20 davon. Doch dann leisteten sich die Mitteldeutschen eine kurze Schwächephase. Die Frankfurter gingen durch einen 18:10-Lauf mit 38:36 (18.) in Führung.

Doch noch vor der Pause stellten die Weißenfelser auf 46:40 und sorgten mit acht Punkten in Serie bereits für eine Vorentscheidung in dieser Begegnung. Bei ihrem Erfolg profitierten die Hausherren in erster Linie von ihrer geringeren Fehlerquote. Die Weißenfelser leisteten sich nur acht, die Frankfurter 18 Ballverluste.