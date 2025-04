Erfurt - Die Industriebetriebe im Freistaat haben zu Jahresbeginn ein Umsatzplus erzielt. In den Monaten Januar und Februar erwirtschafteten Betriebe mit 50 oder mehr Mitarbeitern rund 6,1 Milliarden Umsatz, teilte das Thüringer Landesamt für Statistik (TLS) mit. Ein Plus von 3,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Zu den größten Gewinnern gehört demnach die Herstellung von elektrischen Ausrüstungen, zu der auch die Batterieherstellung zählt. Die Branche hat ein Umsatzplus von 79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnet. In dem Bereich wurde in Thüringen zuletzt investiert. Bei Arnstadt hat etwa der chinesische Konzern CATL Anfang 2023 seine erste Fabrik in Europa für Batteriezellen in Betrieb genommen.

Maschinenbau und Autoindustrie ausgebremst

Größte Verlierer waren der Maschinenbau mit einem Minus von 23,4 Prozent sowie die Thüringer Auto- und Autoteileindustrie mit einem Umsatzrückgang von 11,8 Prozent. Die zuletzt durch US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle waren zu diesem Zeitpunkt noch kein Thema.

Die USA sind für Thüringens Exportwirtschaft seit Jahren der mit Abstand wichtigste Exportpartner. Im vergangenen Jahr gingen nach Zahlen des Statistischen Landesamtes 12 Prozent aller Ausfuhren in die Vereinigten Staaten. Den größten Anteil daran hatte die Thüringer Automobilbranche, die Waren im Umfang von 576,3 Millionen Euro in die USA lieferte.