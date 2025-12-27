Den Thüringer Bundesliga-Handballerinnen gelingt der Wiedereinstieg nach der WM-Pause. Beim BSV Sachsen Zwickau müht sich der Favorit aber.

Zwickau - Die Handballerinnen des Thüringer HC haben sich nach der sechswöchigen WM-Pause in der Bundesliga mit einem Sieg zurückgemeldet. Das Team von Trainer Herbert Müller setzte sich im Ostduell beim BSV Sachsen Zwickau vor 2.516 Zuschauern knapp mit 32:31 (17:14) durch.

Csenge Kuczora war mit acht Toren die beste Werferin des THC, der nun bei 11:7 Punkten steht. Neuzugang Kelly de Abreu Rosa steuerte bei ihrem Debüt zwei Treffer bei. Für die aufopferungsvoll kämpfenden Zwickauerinnen (4:10) traf Laura Szabo siebenmal.

Tempo nimmt zu

Die Gäste starteten verheißungsvoll, verpassten es aber in der Folge, sich deutlicher abzusetzen. Beide Torhüterinnen - Laura Kuske beim THC und Barbara Györi beim BSV - hielten zunächst herausragend. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit fielen mit nun höherem Tempo auf beiden Seiten auch mehr Treffer. Zwischenzeitlich setzten sich die Thüringerinnen dabei auf fünf Tore ab.

In die zweite Hälfte starteten die Gastgeberinnen mit viel Elan und nutzten die technischen Fehler des THC, um bis zur 48. Minute auf 25:26 zu verkürzen. In der 57. Minute gelang ihnen sogar der 30:30-Ausgleich, doch in der Schlussphase bewiesen die Gäste die stärkeren Nerven und kamen durch Kuczora zum Siegtor.