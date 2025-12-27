Die Leipziger Bundesliga-Handballer verpassen es vor der EM-Pause, ein Zeichen im Abstiegskampf zu setzen. Eine schwache zweite Hälfte führt zur Niederlage gegen die Rhein-Neckar Löwen.

Leipzig - Die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig haben das Kalenderjahr mit der dritten Niederlage nacheinander abgeschlossen. Das Team von Trainer Frank Carstens unterlag den Rhein-Neckar Löwen vor der Saisonrekordkulisse von 6.828 Zuschauern mit 26:30 (16:15). Matej Klima war mit neun Toren der beste Werfer des SC DHfK, der mit 5:33 Punkten als Tabellenletzter in die anstehende EM-Pause geht.

Die Leipziger starteten fahrig in die Partie und gerieten bis zur zwölften Minute mit 3:8 in Rückstand. In der Folge fanden sie allerdings immer besser zu ihrem Tempospiel und profitierten zudem von ihrem herausragenden Torhüter Domenico Ebner, der im ersten Durchgang neun seiner insgesamt 14 Paraden verzeichnete. Bis zur Pause wandelten die Gastgeber den Fünf-Tore-Rückstand in eine knappe Führung um.

Zu Beginn der zweiten Hälfte blieben die Leipziger zehn Minuten ohne eigenen Treffer, was die Löwen mit einem 4:0-Lauf zum 19:16 bestraften. Diesem Rückstand liefen die Gastgeber bis zum Ende vergeblich hinterher, auch weil bei den Gästen Nationaltorhüter David Späth zur Hochform auflief.