Die Thüringer Handballerinnen haben für den Sommer einen weiteren Zugang präsentiert. Die Außenspielerin hat sogar DHB-Erfahrung.

Bensheim - Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC haben für die kommende Saison Sabrina Tröster verpflichtet. Die 1,63 Meter große Linkshänderin vom Ligarivalen TuS Metzingen soll auf Rechtsaußen zum Zug kommen. Die 21-Jährige gab im Vorjahr ihr Debüt im deutschen Nationalteam im Spiel gegen Frankreich.

Sabrina sei „eines der größten Talente auf Rechtsaußen, die wir in Deutschland haben“, sagte THC-Trainer Herbert Müller und lobte „ihren Tordrang, ihre Treffsicherheit und ihre offensive, gewinnende Art“. Über die Laufzeit des Vertrages wurden keine Angaben gemacht.