Bensheim - Die Handballerinnen des Thüringer HC haben die Bundesliga-Saison mit dem sechsten Sieg nacheinander abgeschlossen. Auch ohne die angeschlagen fehlende Nationalspielerin Annika Lott, die tags zuvor zur Spielerin der Saison im Oberhaus gekürt worden war, setzte sich der Vizemeister (45:7 Punkte) am Samstagabend bei der HSG Bensheim/Auerbach souverän mit 37:28 (21:12) durch. Vor 826 Zuschauern avancierte Nathalie Hendrikse mit neun Toren zur besten THC-Werferin.

Die Thüringerinnen dominierten die Partie beim Tabellenachten von Beginn an und führten bereits nach fünf Minuten mit 5:1. Vor allem über den Kreis und die Außenpositionen entwickelte das Team von Trainer Herbert Müller in der ersten Halbzeit große Durchschlagskraft. Zudem glänzte Torhüterin Nicole Roth mit elf Paraden. So bauten die Gäste ihren Vorsprung bis zur Pause auf neun Tore aus. In den zweiten Durchgang startete der THC mit einem 5:1-Lauf zum 26:13 (35. Minute) und beseitigte so die letzten Zweifel am Sieg. In der Folge ließ die Konzentration bei den Thüringerinnen spürbar nach, sodass den Gastgeberinnen noch einige Tore gelangen.