Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC tun sich bei TuS Metzingen 30 Minuten lang sehr schwer. Ein furioser Start in die zweite Halbzeit bringt die Wende.

Tübingen - Die Handballerinnen des Thüringer HC haben den sechsten Auswärtssieg in dieser Bundesliga-Saison verbucht. Das Team von Trainer Herbert Müller gewann am Samstagabend bei TuS Metzingen nach einer Steigerung in der zweiten Halbzeit ungefährdet mit 28:23 (11:11). Johanna Reichert und Natsuki Aizawa avancierten vor 1.275 Zuschauern mit jeweils sechs Toren zu den besten Werferinnen des THC, der unverändert Platz vier einnimmt und nun bei 23:13 Punkten steht.

Die Thüringerinnen fanden zunächst kaum ein Durchkommen gegen die kompakte TuS-Abwehr und hatten es ihrer stark aufgelegten Torhüterin Laura Kuske zu verdanken, dass sie nur knapp in Rückstand gerieten (3:4). Ab Mitte der ersten Halbzeit brachten die Gäste mehr Tempo in ihre Aktionen, doch weil sich auch die Metzingerinnen im Angriff steigerten, blieb die Partie bis zur Pause ausgeglichen.

In den zweiten Durchgang startete der THC mit viel mehr Entschlossenheit und setzte sich mit einem 5:0-Lauf auf 16:11 (38. Minute) ab. Auch in der Folge gaben die Thüringerinnen die Kontrolle nicht mehr ab. Mit schnellem Umschaltspiel zogen sie bis zur 51. Minute vorentscheidend auf 25:16 davon.