Der SC Magdeburg liefert in der Handball-Bundesliga den nächsten souveränen Auftritt ab. Gastgeber Melsungen hält nur eine Halbzeit mit, nach der Pause schafft Magdeburg früh klare Verhältnisse.

Kassel - Nur zwei Tage nach dem hart erkämpften Auswärtspunkt in der Champions League hat der SC Magdeburg in der Bundesliga eine Galavorstellung abgeliefert. Bei der MT Melsungen siegten die Elbestädter mit 34:23 (15:11). Dabei war Felix Claar mit elf Treffern bester SCM-Schütze.

Bei den Magdeburgern stand Elvar Örn Jonsson erstmals nach seiner Verletzung bei der Europameisterschaft wieder im Kader, auch Omar Ingi Magnusson kehrte ins Team zurück. Die Partie war vom Start weg intensiv, Melsungen versuchte mit Kampf und offensiver Deckung Magdeburg aus der Nahwurfzone fernzuhalten - doch der SCM erarbeitete sich leichte Vorteile (6:4/11.). Zwar klappte auch bei den Elbestädtern nicht alles, aber bis zur Pause setzten sie sich auf vier Tore ab.

Magdeburg mit 9:1-Lauf nach der Pause

Nach Wiederbeginn verfehlte der SCM gleich zweimal das leere Melsunger Tor aus großer Distanz, doch Melsungen konnte das nicht zum Verkürzen nutzen (17:13/37.). Die MT agierte viel mit dem siebten Feldspieler, war so defensiv anfällig, wenn Magdeburg ins Tempo kam. Der SCM baute die Führung per 9:1-Lauf auf elf Tore aus, weil den Gastgebern offensiv minutenlang nichts gelang (27:16/47.). Melsungen konnte nicht mehr kontern, Magdeburg spielte bis in die Schlussminuten konsequent und holte sich Selbstvertrauen fürs Champions-League-Duell gegen den FC Barcelona am Donnerstag.