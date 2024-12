Erfurt - Die Thüringer Bachwochen locken im kommenden Frühjahr mit mehr als 60 Konzertangeboten und einigen Neuerungen. Das erste Festival unter der Ägide des neuen Intendanten Carsten Hinrichs wolle die Tradition der Bachpflege in Bezug zu zeitgenössischen Formen der Aufführungspraxis stellen, hieß es vom Veranstalter. Zur kommenden Ausgabe unter dem Motto „Ende und Anfang aller Musik“ werden vom 11. April bis 4. Mai rund 20.000 Besucher erwartet. Angekündigt haben sich unter anderem international renommierte Ensembles und Künstler wie die Prager Ensembles Collegium Vocale 1704 und Collegium 1704, das Kammerorchester Basel, die Harfenistin Magdalena Hoffmann oder der Lautenist David Bergmüller.

Neu im Programm sind den Angaben nach einige Veranstaltungen wie ein musikalischer Familientag im Erfurter Kontor am 13. April. Zudem soll im kommenden Jahr erstmals die alte Tradition der sogenannten Karmetten-Konzerte in der Karwoche wieder belebt werden. Drei Aufführungen mit drei liturgischen Teilen von jeweils drei Komponisten sollen die drei Städte Gotha, Erfurt und Weimar in einer Konzertreihe zusammenfassen. Zugleich werde damit in Einstimmung auf das Osterfest ein Anreiz geschaffen, Musik in ganz unterschiedlichen Kirchen zu entdecken, so Hinrichs über das Projekt.

Hausmusik und Konzerte an neuen Orten

Zugleich sollen die Regionen im Bachland Thüringen noch stärker in das Festival eingebunden werden. Es bleibe bei dem Anspruch, Konzerte gemeinsam mit Initiativen in den ländlichen Regionen auf die Beine zu stellen und Musiker für einen Auftritt dort zu gewinnen, sagte Hinrichs. So soll es zwölf Konzerte an ungewöhnlichen Thüringer Orten geben, die bisher noch keine Festspielorte waren. Bewerbungen dafür seien ab sofort erwünscht. „Anders als in den Jahren zuvor haben wir auch mehr Konzertangebote aus dem Bachland Thüringen in das Programmheft aufgenommen“, erklärte der neue Festivalintendant. Mit der Langen Nacht der Hausmusik wird es auch 2025 wieder Konzerte in privaten Räumen geben.

Die Thüringer Bachwochen sind nach eigenen Angaben das größte Klassikfestival Thüringens. In diesem Jahr zog es 24.300 Gäste an, es war zugleich das letzte Festival unter Leitung des langjährigen Leiters Christoph Drescher. Für nächstes Jahr steht dem Festival den Angaben nach ein Budget von rund 940.000 Euro zur Verfügung. Der Vorverkauf hat heute begonnen.