Bad Blankenburg - An der Spitze der Thüringer SPD, die derzeit über eine erneute Regierungsbeteiligung verhandelt, steht weiterhin Georg Maier. Der 57-Jährige wurde auf einem Landesparteitag in Bad Blankenburg mit 131 Stimmen gewählt. 64 Delegierte votierten gegen ihn, 16 enthielten sich. Maier, der auch Thüringens geschäftsführender Innenminister ist, hatte keinen Gegenkandidaten.

Die SPD war in Thüringen seit 2009 stets an Landesregierungen beteiligt, zuletzt in einer rot-rot-grünen Minderheitskoalition. Derzeit laufen Koalitionsgespräche mit CDU und BSW. Maier warb auf dem Parteitag für eine erneute Regierungsbeteiligung. Es seien bei den Koalitionsverhandlungen schon eine Reihe von SPD-Positionen durchgesetzt worden, sagte er. Einige Delegierten lehnten den Eintritt in eine sogenannte Brombeer-Koalition ab. Die SPD sollte sich weder im Land noch im Bund der CDU anbiedern, sagte eine Delegierte.

Anfang September hatten die Sozialdemokraten mit 6,1 Prozent ihr bisher schlechtestes Ergebnis bei einer Thüringer Landtagswahl kassiert. Auf dem Parteitag wird der gesamte Vorstand neu gewählt.