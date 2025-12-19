Bayerns Ministerpräsident Söder sieht sein Land gern in allen Bereichen vorn. Auch im Sport. Zu Recht? Im Bundesrat macht sein Thüringer Kollege Voigt jetzt eine ganz einfache Rechnung auf.

Berlin - Welches Bundesland ist Deutschlands Wintersport-Champion? Über diese Frage entspann sich in der letzten Sitzung des Bundesrats vor Weihnachten eine kleine Kontroverse zwischen den Ministerpräsidenten Thüringens und Bayerns, Mario Voigt (CDU) und Markus Söder (CSU).

Ausgangspunkt war Voigts Ankündigung, Thüringen werde sich anstrengen, bei den bevorstehenden Olympischen Winterspielen in Italien wieder Spitzenreiter unter den Bundesländern zu sein. Dies stieß bei Söder auf Protest, was wiederum Voigt zu der Bemerkung veranlasste: „Ja, Markus, Du kannst den Kopf schütteln. Ihr hattet nur fünf Medaillen, wir hatten acht.“

Voigt lud Söder zur „Mini-Olympiade“ im Januar nach Thüringen ein, wo es fünf Weltcup-Veranstaltungen geben werde. „Da werden die gesamten Spitzensportler noch mal alle nach Thüringen kommen, um zu zeigen, wir trainieren dafür, dass wir dann in Cortina d'Ampezzo oder an anderen Orten erfolgreich sind.“

Thüringer Sportlerinnen und Sportler holen vor allem in den Bob- und Rodelwettbewerben sowie im Biathlon regelmäßig Medaillen.