Fuldatal/Kassel/Staufenberg - Bei Durchsuchungen an drei Orten in Hessen und Niedersachsen haben Ermittler mutmaßliches Drogengeld, Utensilien für den Drogenhandel und rund 200 Gramm Heroin sichergestellt. Das Heroin habe einen Straßenverkaufswert von etwa 40.000 Euro, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Kassel mit. Die Drogen seien gemeinsam mit rund einem Kilo Streckmittel in einer Kleingartenparzelle eines 64-jährigen Mannes gefunden worden.

In der Wohnung des Mannes in Fuldatal im Landkreis Kassel seien zudem knapp 3.000 Euro mutmaßliches Drogengeld und diverse Utensilien zum Drogenhandel aufgefunden worden. Der Mann soll ein Ehepaar aus dem niedersächsischen Landkreis Göttingen mit den harten Drogen beliefert haben. Der 45 Jahre alte Mann und seine 35-jährige Frau sollen mutmaßlich ihren Lebensunterhalt mit dem Verkauf von Heroin und Amphetaminen bestritten haben. In der Wohnung des Ehepaars seien 25 verkaufsfertige Plomben mit Heroin sichergestellt worden.

Der 64-Jährige sei festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht worden. Das Ehepaar aus Niedersachsen sei wieder entlassen worden, es lägen keine Haftgründe vor. Gegen das Paar und den mutmaßlichen Lieferanten wird weiter wegen des gewerbsmäßigen Handels mit Heroin ermittelt.