Köln - „Baby Nr. 2 loading“: Reality-Star Alessia Herren (23) hat ihre Fans und Follower über erneuten Familienzuwachs informiert. Auf Instagram veröffentlichte die Tochter von „Lindenstraße“-Schauspieler Willi Herren ein Video, auf dem schemenhaft ein Babybauch zu sehen ist. Dazu schrieb sie: „Wenn aus Liebe Leben wird, unsere Familie wächst.“ Versehen wurde die Nachricht mit dem Hashtag „#pregnant“, auf Deutsch: schwanger. Herren hat bereits eine Tochter.

Bekannt ist die 23-Jährige unter anderem aus dem RTL-Dschungelcamp, bei dem sie Anfang des Jahres auf dem dritten Platz landete - auf demselben Rang wie ihr Vater mehr als 20 Jahre zuvor. Mit ihrem Mann Can nahm sie auch schon am „Sommerhaus der Stars“ teil.