Mit dem neuen Auslandsbüro in Chicago setzt die Landesentwicklungsgesellschaft auf engere und gezielte Werbung für den Freistaat. Vor allem Mittelständler sollen von der Kooperation profitieren.

Die USA sind nach Angaben der LEG wichtigster Exportmarkt des Freistaates – mehr als zehn Prozent der Ausfuhren entfallen jährlich auf den amerikanischen Markt. (Archivbild)

Erfurt - Die Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH (LEG) hat ein neues Auslandsbüro in Chicago eröffnet. Die Repräsentation vor Ort soll Unternehmen beim Markteinstieg in die USA unterstützen und zugleich amerikanische Investoren für den Freistaat gewinnen, wie die LEG selbst erklärte. Betrieben werde das Büro seit Anfang Oktober stellvertretend von der Beratungsfirma Lotus FDI, die sich in einem Vergabeverfahren durchgesetzt hatte.

Die USA sind nach Angaben der LEG wichtigster Exportmarkt des Freistaates – mehr als zehn Prozent der Ausfuhren entfallen jährlich auf den amerikanischen Markt. Mit der neuen Vertretung verspreche man sich den Ausbau gegenseitiger wirtschaftlicher Beziehungen. Denn Thüringens wirtschaftliche Stärken in den Bereichen der Hochtechnologie, oder der Pharma- und Medizintechnik seien unter den aktuellen Marktbedingungen nachgefragt, teilten die Vertreter des Chicagoer Büros mit.

Die Wirtschaftsministerin Colette Boos-John erklärte, dass vor allem mittelständische Unternehmen von diesem direkten Draht profitieren sollen. Zustande kam das Büro durch Vermittlung von Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) bei einem USA-Besuch im Frühjahr dieses Jahres, wie es weiter hieß.