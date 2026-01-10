Frostige Nächte mit bis zu -13 Grad: Wer jetzt raus will, sollte sich warm anziehen und besonders auf Glätte achten. Wann sich ein Ausflug dennoch lohnen kann.

Erfurt/Leipzig - Reichlich Arbeit für Winterdienste, vielversprechende Lage für Schneefans: In Thüringen bleibt es frostig. Verbreitet fällt bis in den Nachmittag hinein Schnee, so die Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD).

Der Neuschnee erreiche damit eine Höhe von bis zu fünf Zentimetern in niedrigeren Lagen und teils bis zu 15 Zentimetern im Bergland. Bei Höchstwerten zwischen -6 und 0 Grad hält der Frost an. Mit Schnee- und Eisglätte muss gerechnet werden. In der Nacht zum Sonntag können Tiefstwerte von -9 bis -13 Grad erreicht werden.

Sonntag soll heiter und niederschlagsfrei werden

Gerade die Aussichten für Sonntag dürften für einen Ausflug in den Schnee locken: Dann soll es zwar teils wolkig bleiben, aber auch heiter werden und niederschlagsfrei bleiben. Mit maximal -7 bis -3 Grad wird es knackig kalt und die Wahl sollte bei Ausflügen auf besonders warme Kleidung fallen.

Aber auch schon heute böten Schneehöhen von bis zu 35 Zentimeter laut Regionalverbund Thüringer Wald Winterspaß in Thüringens höhere Lagen: Sechs Lifte sind geöffnet, auf 437,4 Kilometern sind Langlaufstrecken präpariert, 24 Rodelhänge wollen hinabgesaust und 40 präparierte Winterwanderwegstrecken durchstapft werden.

Die erwarteten weiteren Schneefälle heute können sich allerdings auf den Zustand der Loipen und Skiwanderwege auswirken: Die Strecken sollen laut Regionalverbund im Laufe des Tages nach und nach neu präpariert werden.