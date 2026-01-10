Der Musiker Thees Uhlmann lässt sich von Eis und Schnee nicht stoppen. Während Hamburg sich vom Wintersturm „Elli“ erholt, begeistert Uhlmann seine Fans in der Elbphilharmonie.

In der Elbphilharmonie wurde Thees Uhlmann von seinen Fans auf einer Reise durch seine Musikkarriere begleiten.

Hamburg - Der Sänger und Songwriter Thees Uhlmann hat sich vorerst von der großen Bühne verabschiedet. Im großen Saal der Elbphilharmonie spielte der Frontmann der Band „Tomte“ und gebürtige Niedersachse am Samstag zwei Konzerte vor mehr als 4.000 Fans. Die Auftritte in der Stadt an der Elbe, in der Uhlmann auch seine musikalischen Anfänge hatte, markieren das Ende seiner Bühnenkarriere - zumindest vorerst.

Viele Geschichten aus dem Leben des Musikers

Seine Fans, die zur Anreise für die vorerst letzten Auftritte des Rockmusikers, Schnee und Eis trotzen mussten, konnten sich über mehr als 20 Lieder aus der langjährigen Musikkarriere Uhlmanns freuen. Das Konzert, welches Uhlmann ohne weitere musikalische Begleitung spielte, wurde mit dem Hit „Danke für die Angst“ aus seiner Solo-Karriere eröffnet.

Begleitet von Anekdoten, Witzen und auch ernsten Momenten sang der Musiker seine größten Hits. Als er zur Zusage das „Tomte“-Lied „Die Schönheit der Chance“ spielte, war der ganze Saal auf seinen Füßen. Mit einer Standing Ovation verabschiedete das Publikum schließlich den Künstler. Uhlmann verkündete an dem Abend eine gute Nachricht für seine Fans: „Ich möchte euch informieren, dass ich gerade an einer neuen Platte arbeite.“

Ein Rückblick auf eine jahrzehntelange Karriere

Der Abschied von der Bühne erfolgte im großen Rahmen: Der Sänger spielte in der Elbphilharmonie nicht nur eines, sondern zwei Konzerte. Damit schloss er seine Solotour mit dem Titel „Sincerely, Thees Uhlmann - Das Beste von Tomte bis heute“ nach 25 Konzerten in Deutschland, Österreich und der Schweiz ab. Zu Beginn dieser Reise spielte Uhlmann eine fünftägige Residency zur Feier seines 30-jährigen Bühnenjubiläums im St. Pauli-Theater in Hamburg.

Uhlmann wurde 1974 in der Kleinstadt Hemmoor im Landkreis Cuxhaven in Niedersachsen geboren. Seine ersten musikalischen Erfahrungen sammelte er dort bereits in seiner Jugend, die auch Ende der 80er Jahre zur Gründung der deutschsprachigen Indie-Rock-Band „Tomte“ führten. Im Sommer 2011 startete Uhlmann dann seine Solokarriere. Während er als Musiker auftrat, war er auch als Autor und Hörbuch-Interpret tätig.