Handball-Bundesliga ThSV Eisenach rettet noch Remis gegen HC Erlangen
Die Thüringer führen klar gegen Erlangen. Doch am Ende können sie mit dem Remis zufrieden sein. Torhüter Spikic hält den Punkt fest.
Eisenach - Die Bundesliga-Handballer des ThSV Eisenach haben den Heimsieg gegen den HC Erlangen verpasst. Im Duell der Tabellen-Nachbarn retteten die Thüringer in der Schlussphase jedoch mit dem 25:25 (13:10) noch das Remis. Das Team von Trainer Sebastian Hinze, bei dem Felix Aellen (11/3 Tore) am erfolgreichsten war, muss sich mit dem Punkt begnügen. Immerhin bleibt es dabei: Erlangen kann in Eisenach einfach nicht gewinnen.
Torhüter Spikic ermöglicht 4:0-Lauf
In einer hart umkämpften Anfangsphase schaffte Tillman Leu erst in der fünften Minute den ersten Treffer des Spiels. Die erste Zwei-Tore-Führung gelang den Thüringern nach zwölf Minuten beim 6:4, ehe Max Benecke nach einer erneuten Parade von Matija Spikic auf 7:4 stellte. Den 4:0-Lauf krönte Peter Walz mit einem Konter zum 8:4. Doch Erlangen kämpfte sich wieder heran, ehe der ThSV bis zum Wechsel noch mal einen Drei-Tore-Vorsprung schaffte.
In der zweiten Halbzeit war Eisenach nicht mehr so dominant. Erlangen wurde immer stärker, auch weil die ThSV-Abwehr nicht mehr aggressiv genug agierte. In der 48. Minute gelang den Gästen der 19:20-Anschlusstreffer, fünf Minuten später die erste Führung. 52 Sekunden vor Schluss traf Aellen zum 25:25. Den letzten Wurf der Gäste hielt ThSV-Torhüter Spikic (13 Paraden). Doch Eisenach schaffte den Siegtreffer im Gegenzug nicht mehr.