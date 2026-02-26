Titelverteidiger SC Magdeburg gibt in der Champions League erstmals einen Punkt ab. Bei Wisla Plock liegt der SCM beinahe das gesamte Spiel hinten, sichert aber in letzter Minute ein Unentschieden.

Plock - Titelverteidiger SC Magdeburg hat in der Champions League den ersten Punkt abgegeben. Bei Polens Meister Wisla Plock erkämpften die Elbestädter ein 29:29 (12:14). Dabei waren Matthias Musche und Albin Lagergren mit je fünf Toren beste SCM-Werfer. Im Duell um den Gruppensieg empfängt Magdeburg (23 Punkte) nächste Wochen den FC Barcelona (22).

Ohne Omar Ingi Magnusson, der aus privaten Gründen fehlte, war der SCM nach Polen gereist. Für Magnusson stand Sebastian Barthold im Kader, der auf Linksaußen begann. Magdeburgs Abwehr hatte mit Rückraumwürfen von Sergei Kosorotov Probleme, zudem vergab der SCM einige Angriffe (3:5/7.). Auch die Gastgeber waren nicht fehlerfrei, setzten sich aber mit einem Zwischenspurt zur Pause auf zwei Tore ab.

Erst in der Schlussphase wieder souverän

Der SCM kam nicht gut aus der Pause, machte technische Fehler und leistete sich zahlreiche Fehlwürfe: Plock zog auf sechs Treffer davon (12:18/35.). „Ich frag' mich, was wir in der Kabine besprochen haben“, schimpfte Trainer Bennet Wiegert in einer Auszeit. Die Ansage wirkte nur begrenzt - Magdeburg verkürzte zwar, insgesamt fehlte dem Titelverteidiger aber defensiv der Zugriff, um eine Aufholjagd zu starten. Erst in der Schlussphase fand der SCM zu seiner Souveränität zurück und arbeitete sich heran (26:27/56.). Zehn Sekunden vor Schluss glich Gisli Kristjansson aus und sicherte noch den Punkt.