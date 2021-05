Thomas Hermanns: Comedians wollen nach vorne blicken

In wenigen Tagen darf im Berliner Quatsch Comedy Club wieder live gelacht werden. Und wieviel Corona werden die Comedians im Programm haben?

Berlin - Gibt es bald nur noch Corona-Witze auf der Comedybühne? Eher nicht, schätzt Moderator Thomas Hermanns (58). Er erwartet, dass sich die Comedyszene bei ihrem Neustart viel neues Material vornimmt.

„Die Erfahrung Corona hat unsere Leben so durchgerüttelt, dass darüber humoristisch so einiges aufgearbeitet werden kann“, sagte Hermanns in Berlin. Beim ersten Neustart im vergangenen August hätten die Comedians natürlich einige Corona-Themen gehabt. „Aber jetzt wollen alle auch wieder nach vorn und nicht zurückblicken.“

Sein Quatsch Comedy Club in Berlin öffnet am 4. Juni unter Auflagen und im Rahmen eines Pilotprojekts wieder für Besucher. Die Theater der Stadt waren - mit Ausnahmen - rund sieben Monate wegen der Pandemie geschlossen.