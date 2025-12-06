weather wolkig
  3. Fernsehen: Thomas Gottschalk geht es „ausgezeichnet“

Thomas Gottschalk spricht offen über seine Gesundheit und blickt trotz Krebs-Erkrankung optimistisch in die Zukunft. Er freue sich auf die Rente.

Von dpa Aktualisiert: 06.12.2025, 22:49
Thomas Gottschalk sprach mit Günther Jauch über seinen Zustand. (Handout) Julia Feldhagen/RTL/dpa

Köln/Hürth - Moderator Thomas Gottschalk geht es nach eigenen Angaben „ausgezeichnet“. „Es geht mir gut, und ich freue mich auf die Rente“, sagte der an Krebs erkrankte 75-Jährige am Samstagabend in der RTL-Spielshow „Denn sie wissen nicht, was passiert!“.

Gottschalk berichtete seinem langjährigen Weggefährten und Mit-Moderator Günther Jauch auch von regelmäßigen Untersuchungen, der er aufgrund seiner Krebs-Erkrankung habe. Dieser wollte wissen, ob dabei geschaut werde, ob sich womöglich wieder etwas „gebildet“ habe. 

„Das ist genau der Punkt“, sagte Gottschalk. Er sagte aber auch: „Ich hoffe, dass es nicht passiert und gehe auch davon aus, dass es nicht passieren wird.“ Daraufhin gab es großen Applaus im Studio.

Die TV-Legende hatte angekündigt, sich mit der Show von der großen Samstagabend-Unterhaltung verabschieden zu wollen.