Stade - Bei einem Unfall in der Nähe von Stade ist der Fahrer eines Autos lebensgefährlich verletzt worden. Sein Beifahrer sei schwer verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Der 21 Jahre alter Fahrer habe beim Ortsausgang die Kontrolle über sein Auto verloren und sei dann nach einer Beschleunigung zuerst gegen den Bordstein und dann seitlich gegen einen Straßenbaum geprallt. Der lebensgefährlich verletzte Mann musste von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden. Weitere Informationen waren zu dem Unfall zunächst nicht bekannt.