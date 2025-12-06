In diesem Jahr feierte die alljährliche Spendengala „Ein Herz für Kinder“ ihr 25-jähriges Bestehen im ZDF. Erneut sammelten viele Prominente für Kinder Not.

Viele Prominente sammelten im ZDF bei „Ein Herz für Kinder“ für einen guten Zweck.

Berlin - Bei der 25. ZDF-Spendengala „Ein Herz für Kinder“ sind bis zum Ende der Sendung Spenden in Höhe von mehr als 26 Millionen Euro zusammengekommen. „Wow, was für ein Ergebnis! Von Herzen Danke für dieses große, außergewöhnliche Engagement“, sagte Moderator Johannes B. Kerner kurz nach Bekanntgabe der Summe.

Auch in der 25. Sendung stellte Kerner in Berlin gemeinsam mit prominenten Gästen nationale und internationale Hilfsprojekte vor und sammelte Spenden für Kinder in Not. An den Spendentelefonen bei der Liveshow der Hilfsorganisation der „Bild“-Zeitung saßen unter anderem Dunja Hayali, Uli Hoeneß, Ann-Katrin Berger, Sarah Connor und auch viele Prominente aus der Politik an den Telefonen.

Technische Panne zu Beginn

Musik gab es unter anderem von Roland Kaiser, der „Liebe ist alles“ von Rosenstolz sang und von dem chinesischen Pianisten Lang Lang, der ein Stück des französischen Komponisten Yann Tiersen spielte.

Laut Johannes B. Kerner gab es Anfang der Sendung Probleme mit der Telefonanlage. „Es schien dann besetzt zu sein, tatsächlich hatten wir ein technisches kleines Problem“, sagte Kerner. Die Anrufer sollten es noch einmal probieren.