Gut drei Stunden vor seiner letzten großen Show ist der an Krebs erkrankte Entertainer Thomas Gottschalk vor dem Fernsehstudio angekommen - und er kam nicht alleine.

Moderator Thomas Gottschalk (hinten M, orangefarbene Jacke) kommt vor der RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ am Studio an.

Köln - Thomas Gottschalk ist da - gut drei Stunden vor Showbeginn ist der 75-jährige Moderator vor dem Fernsehstudio in Köln aus einem Shuttlebus ausgestiegen. Mit der RTL-Spielshow „Denn sie wissen nicht, was passiert“ (20.15 Uhr) will sich die an Krebs erkrankte TV-Legende von der großen Samstagabendunterhaltung verabschieden.

Gottschalk kam nicht alleine. Mit ihm zusammen trafen sein langjähriger Freund, der Komiker Mike Krüger, sowie RTL-Moderatorin Katja Burkard am Studio ein.

Am Morgen hatte sich Gottschalk mit einer Videobotschaft an seine Fans gewandt. „Macht euch um mich bitte keine Sorgen“, sagte der 75-Jährige in dem auf Instagram veröffentlichten Beitrag. „Ihr wisst, dass ich die Dinge positiv angehe. Das tue ich auch in diesem Falle.“ Am vergangenen Sonntag hatte der Entertainer bekanntgegeben, an Krebs erkrankt zu sein.

In dem Videogruß sagte er weiter: „Ich hoffe, ihr schaltet ein und seid dabei, ich bin auf jeden Fall dabei.“ Zusammen mit Gottschalk ziehen sich auch dessen Co-Stars Günther Jauch und Barbara Schöneberger nach sieben Jahren aus der Spielshow des Privatsenders zurück.