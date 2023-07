Erfurt/Suhl - Mit Testkäufen in Verkaufsstellen will die Thüringer Staatslotterie den Jugendschutz gewährleisten. Es gehe darum, dass junge Leute unter 18 Jahren keinen Zugang zum Glücksspiel haben - weder über die Annahmestellen von Tippscheinen noch über digitale Vertriebskanäle, erklärte der Geschäftsführer von Lotto Thüringen, Jochen Staschewski, am Dienstag in Erfurt. Bei den Testkäufen prüfen Lotto-Mitarbeiter, ob die Regeln eingehalten werden.

Das Unternehmen mit Sitz in Suhl trage als staatlicher Anbieter von Glücksspielen eine besondere gesellschaftliche Verantwortung. Es gehe neben dem Jugendschutz auch um die Sicherheit gespeicherter Daten.

Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen erhöhe der Konsum von Glücksspiel in jungen Jahren das Risiko eines späteren Suchtverhaltens, sagte Finanzministerin Heike Taubert (SPD). Zu diesem Themenkomplex würden die Mitarbeiter geschult.

Nach einem im Juni vorgelegen Bericht haben in Thüringen etwa 32.400 Menschen Probleme mit pathologischem - also krankhaftem - Glücksspiel. Die meisten der Süchtigen, die Hilfe in einer Suchtberatungsstelle suchen, spielen laut dem Bericht an Automaten. Das Suchthilfesystem in Thüringen mit ambulanten und stationären Angeboten, Selbsthilfegruppen und Angeboten der Schuldnerberatung wird in dem Bericht als „gut ausgebaut“ bewertet. Die Beratungsstellen verzeichneten jährlich 175 neue Hilfesuchende.