Das Wetter wirbelt auch die Pläne des FC Schalke und vom VfL Osnabrück durcheinander. Weil der Platz an der Bremer Brücke unbespielbar ist, findet die Partie woanders statt.

Osnabrück - Der FC Schalke 04 hat das wegen des winterlichen Wetters kurzfristig verlegte Testspiel gegen den VfL Osnabrück gewonnen. Der Zweitliga-Tabellenführer besiegte den Fußball-Drittligisten mit 2:0 (0:0). Moussa Sylla und Amin Younes per Elfmeter erzielten die Tore für die Gelsenkirchener.

Die Partie sollte eigentlich in Osnabrück stattfinden, wurde dann aber in Gelsenkirchen ausgetragen. Der Rasen im Stadion an der Bremer Brücke war aufgrund der Witterungsbedingungen unbespielbar, wie Schalke mitteilte. Zudem seien Bereiche im Stadion und Zugangswege vereist. Anders als es in Osnabrück gewesen wäre, waren im Parkstadion in Gelsenkirchen wegen der Kurzfristigkeit der Ansetzung keine Zuschauer zugelassen.

Gestern waren bereits die Bundesliga-Partien FC St. Pauli gegen RB Leipzig sowie Werder Bremen gegen TSG 1899 Hoffenheim abgesagt worden. Die 2. Bundesliga startet erst am kommenden Wochenende ins Jahr 2026. Schalke spielt dann bei Hertha BSC in Berlin. Drittligist Osnabrück bestreitet sein nächstes Ligaspiel am kommenden Samstag bei Alemannia Aachen.