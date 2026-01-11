Zusammenstoß auf glatter Straße: Mehrere Menschen wurden verletzt, ein Mann schwer. Es blieb am Samstag nicht der einzige Unfall im Südwesten Sachsens.

Zwickau - Bei Bad Brambach (Vogtlandkreis) ist ein Auto auf glatter Straße ins Schleudern geraten und mit einem Fahrzeug aus dem Gegenverkehr zusammengestoßen. Laut Polizei wurden dabei am Samstagmittag drei Menschen leicht und ein Mann schwer verletzt. Den Angaben zufolge waren die Hinterräder des Unfallverursachers mit Sommerreifen bestückt. Der Sachschaden wird auf 10.250 Euro geschätzt.

Ebenfalls am Mittag kippte ein Lkw auf der A4 bei Glauchau (Landkreis Zwickau) um. Nach Angaben der Polizei kam er zuvor von der Fahrbahn ab und fuhr einen Hang hinauf. Nach einer kurzen Vollsperrung waren der rechte und mittlere Fahrstreifen noch bis Sonntagmorgen gesperrt, wie es hieß. Der Fahrer habe leichte Verletzungen erlitten, so die Polizei.

Bei Callenberg (Landkreis Zwickau) kam es am Samstagnachmittag zu einem Zusammenstoß zweier Autos. Dabei verletzten sich laut Polizei zwei Menschen leicht. Die Kollision hatte sich an einer Kreuzung ereignet.

Auf der A72 bei Plauen (Vogtlandkreis) kam ein Auto auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Das Fahrzeug drehte sich mehrfach und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrerin wurde leicht verletzt.