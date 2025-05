Diego Dedura gilt mit 17 Jahren als eines der vielversprechendsten Tennis-Talente in Deutschland. Bei seiner Hamburg-Open-Premiere zahlt er Lehrgeld. Alexander Zverev schlägt am Montag auf.

Tennis-Talent Dedura verliert in Hamburg gegen Darderi

Hamburg - Das deutsche Tennis-Talent Diego Dedura hat seinen nächsten Erfolg deutlich verpasst. Der 17-Jährige unterlag bei seiner Hamburg-Open-Premiere gegen den favorisierten Italiener Luciano Darderi klar. Der Weltranglisten-46. siegte mit 6:1, 6:4 gegen den gebürtigen Berliner und erreichte die zweite Runde.

Der Nachwuchsspieler mit chilenischem Vater und einer litauischen Mutter hatte eine Wildcard für das ATP-500-Turnier in der Hansestadt erhalten. Zuvor war der dem deutschen Tennis-Publikum aufgefallen, als er gegen den früheren Top-Spieler Denis Shapovalov in München als erster 2008 geborener Profi ein Match im Hauptfeld eines ATP-Turniers gewonnen hatte. Sein Gegner musste allerdings aufgeben.

Zverev greift am Montag ein

Am Montag schlägt Top-Star Alexander Zverev zum ersten Mal bei dem diesjährigen Turnier in seiner Heimatstadt auf. Überraschend hatte der 28-Jährige doch noch zugesagt, nachdem seine Teilnahme zuvor wegen der Vorbereitung auf die French Open in die Ferne gerückt war. Der Weltranglisten-Zweite spielt nicht vor 15.30 Uhr gegen den US-Amerikaner Aleksandar Kovacevic, der auf Rang 80 steht.