Halberstadt - Die Waldbrandgefahr hat im Osten Sachsen-Anhalts die höchste Stufe erreicht. Die Gefahrenstufe 5 gilt laut einer Online-Übersicht des Landeszentrums Wald in den Regionen Wittenberg - Dübener Heide, Elsterland und Vorfläming. In elf Regionen vom Norden über die Mitte bis in den Süden Sachsen-Anhalts wird die Waldbrandgefahr als hoch eingestuft, es gilt die zweithöchste Stufe 4. Allein im Harz, in Mansfeld-Südharz, dem Salzlandkreis und dem Landkreis Stendal sehen Experten eine mittlere Gefahr für Brände in der Natur.

Der Landkreis Börde, in dem die Stufe 4 ausgerufen wurde, teilte mit: „Die anhaltende Hitze trocknet trotz Niederschlägen die Flächen und Wälder im Landkreis Börde zunehmend aus, die Gefahr von Bränden steigt“. Durch umsichtiges Verhalten könnten viele Brände verhindert werden. „Leichtfertig weggeworfene Zigaretten, vergessene Glasflaschen, die wie ein Brennglas wirken, oder ein nicht sachgemäß gelöschtes Grillfeuer können schnell verheerende Auswirkungen haben. Auch sehr heiße Katalysatoren von Autos können auf trockenem Waldboden und trockenen Wiesen Brände verursachen“.

Mit den Waldbrandwarnstufen sind bestimmte Verhaltensregeln verbunden. Bei den Gefahrenstufen zwei bis fünf ist es unter anderem verboten, im Wald zu rauchen oder außerhalb der Grillplätze Feuer zu machen. Die Behörden gliedern Sachsen-Anhalt bei der Beurteilung der Waldbrandgefahr in 18 Regionen.