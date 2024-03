Teilnahme an zweitem Bildungsweg in Sachsen geht zurück

Kamenz - Der zweite Bildungsweg wird in Sachsen immer weniger in Anspruch genommen. Wie das Statistische Landesamt in Kamenz am Donnerstag mitteilte, lernen im aktuellen Schuljahr 1867 Erwachsene an einer der zehn entsprechenden Schulen im Freistaat - 4,1 Prozent weniger als im Schuljahr davor. Damit halte der Rückgang der Schülerzahlen seit 2006/2007 an.

Der Statistik zufolge sank die Schülerzahl an allen Schularten. So sei die Zahl der Schülerinnen und Schüler an Abendgymnasien, die berufsbegleitend zum Abitur führen, bezogen auf das vorherige Schuljahr um 0,8 Prozent gesunken. An einem Kolleg bereiteten sich 770 Menschen und damit 6 weniger als zuvor auf die Hochschulreife vor. 744 junge Menschen strebten einen Haupt- beziehungsweise einen Realschulabschluss an einer Abendoberschule an - 70 weniger als im Vorjahreszeitraum.