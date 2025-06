Zehntausende Besucher werden an diesem Wochenende zum Festival „Kosmos“ in Chemnitz erwartet. Zentrum ist das Areal rund um den Schlossteich, es gibt aber auch zahlreiche Satellitenstandorte über die Stadt verteilt. Das Festival beginnt heute. Die Veranstalter sprechen von rund 300 Programmpunkten verteilt über drei Tage. Geplant sind Workshops, Diskussionsrunden und Sportangebote; Publikumsmagnet sind traditionell vor allem die Konzerte.

Dazu werden am Sonnabend die Pop-Band Juli („Geile Zeit“, „Perfekte Welle“), die Gruppe Deine Freunde und die Singer-Songwriterin Ami Warning erwartet. Schon am Freitagabend tritt das Indie-Pop-Trio Blond gemeinsam mit der Robert-Schumann-Philharmonie auf dem Theaterplatz auf. Die Tickets dafür sind bereits vergriffen. Zu erleben sind auch Sportler auf etlichen Slacklines, die mit einer Länge von mehr als 1,1 Kilometern in der Stadt gespannt werden - etwa an der Schlosskirche sowie zwischen dem Kletterzentrum am Konkordia-Park und der Ermafa-Passage.

Zahlreiche Sperrungen - Anreise mit Bus und Bahn empfohlen

Das „Kosmos“-Festival ist Teil des Programms von Chemnitz als Kulturhauptstadt Europas. Es geht auf das Konzert #wirsindmehr nach rechtsextremen Ausschreitungen 2018 zurück. Voriges Jahr lockte es an nur einem Tag 70.000 Menschen an.

Während des Festivals sind in Chemnitz zahlreiche Straßen gesperrt. Aufgrund der begrenzten Anzahl von Parkplätzen und Parkhäusern in der Innenstadt und der erwarteten Verkehrsbeeinträchtigungen werde empfohlen, Busse und Bahnen für die An- und Abreise zu nutzen, informierte die Stadtverwaltung. Auf etlichen Linien wird dazu das Angebot ausgeweitet, etwa der Bahnverbindung von Dresden über Chemnitz nach Zwickau und Hof und den Bahnlinien von Chemnitz nach Riesa und Leipzig.