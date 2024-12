Bei einem Brand in Zeitz war am Montagabend eine Frau gestorben. Jetzt gibt es Ermittlungsergebnisse zur Ursache und zum Opfer.

Technischer Defekt soll Hausbrand in Zeitz ausgelöst haben

Zeitz - Der Brand in einem Einfamlienhaus in Zeitz, bei dem eine Seniorin ums Leben gekommen war, hatte höchstwahrscheinlich eine technische Ursache. Das habe die Brandursachenermittlung ergeben, teilte die Polizei in Halle mit. Auch die Identität der Toten sei zweifelsfrei geklärt worden: Es handele sich um die 86 Jahre alte, alleinige Bewohnerin des Hauses. Die Frau konnte von den Einsatzkräften im Stadtteil Theißen nur noch tot geborgen werden.