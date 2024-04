Sömmerda - Die Thüringer Energie AG (Teag) will in den kommenden vier Jahren rund 600 Millionen Euro in die Erneuerung und den Ausbau ihrer Netze investieren. Das sei auch durch einen Kredit der Europäischen Investitionsbank von 400 Millionen Euro möglich, teilte der Vorstand des kommunalen Energieversorgers am Dienstag mit. Bis 2028 sollen damit nicht nur die ursprünglich geplanten Netzinvestitionen verdoppelt, sondern auch 300 neue Fachleute eingestellt werden - sie würden auch bundesweit gesucht.

Die Teag ist nach eigenen Angaben mit mehr als 500.000 Kunden Thüringens größter Energieversorger.

Wie andere Energieversorger müsse das Thüringer Unternehmen als Voraussetzung für die zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien „zusätzlich umfangreiche Anstrengungen zum Netzausbau und der Netzertüchtigung vornehmen“, erklärte der Vorstand. Ziel sei, die Sicherheit der Stromversorgung im Freistaat auch bei wachsendem Strombedarf zu garantieren.

Erneuert und verlegt würden Stromkabel und Freileitungen. Umspannwerke und Ortsnetzstationen würden neu errichtet. Damit sollen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass mehr Solar- und Windräder Strom ins Netz einspeisen und andererseits mehr Wärmepumpen und Wallboxen zum Laden von E-Autos installiert werden könnten.

Vorstandschef Stefan Reindl sagte, „ohne Zugang zu verlässlichen und günstigen Finanzierungsmöglichkeiten sind die Infrastrukturvorhaben im Netz nicht zu stemmen“.

Nach seinen Angaben traf das Unternehmen, das mehrheitlich den Thüringer Kommunen gehört, Voraussetzungen für den Netzausbau. Die kommunalen Anteilseigner der Teag hätten bereits 2023 eine Eigenkapitalerhöhung vorgenommen. Das Unternehmen betreibt über seine Tochter Thüringer Netze GmbH nach eigenen Angaben rund 33.000 Kilometer Stromnetz. Die Teag beschäftigt derzeit etwa 2000 Mitarbeiter.