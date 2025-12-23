In Berlin-Mahlsdorf ist ein Taxi seitlich mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Die Tram entgleiste.

In Berlin-Mahlsdorf ist ein Taxi gegen eine Tram gefahren. (Symbolbild)

Berlin - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Taxi und einer Straßenbahn ist in der Nacht in Berlin-Mahlsdorf ein 28-Jähriger verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte der Taxifahrer auf den Hultschiner Damm einfahren und übersah dabei die Tram.

Das Taxi prallte demnach seitlich gegen die Straßenbahn und wurde kurz mitgeschleift, die Tram entgleiste. Der verletzte Taxifahrer kam in ein Krankenhaus, wie es weiter hieß. Fahrgäste der Straßenbahn sowie der Tramfahrer blieben laut Polizei unverletzt.

Die Unfallstelle war mehrere Stunden gesperrt, ist inzwischen aber wieder frei befahrbar.