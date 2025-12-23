Die Zahl der Verbeamtungen in Sachsen-Anhalt ist gesunken. Was das Finanzministerium zu den aktuellen Entwicklungen mitteilt.

Aktuell gibt es im Land etwa 24.500 Besoldungsempfänger. Dazu zählen auch Richter. (Archivbild)

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt sind in diesem Jahr bis Mitte Dezember auf Landesebene 694 Menschen verbeamtet worden. Das sind etwas weniger als in den Vorjahren, 2024 hatte es 933 Verbeamtungen gegeben, im Jahr zuvor waren es 872 Verbeamtungen gewesen, wie das Finanzministerium in Magdeburg auf Anfrage mitteilte.

Neben Anwärtern nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes und Tarifbeschäftigten, die in ein Beamtenverhältnis übernommen wurden, sind in diesen Zahlen auch Beamte anderer Dienstherren enthalten, die zum Land versetzt wurden.

Insgesamt sind im Landesdienst einschließlich des nachgeordneten Bereichs rund 24.500 Besoldungsempfänger tätig. Zu ihnen gehören etwa Beamte und Richter. Dazu kommen rund 30.000 Tarifbeschäftigte.