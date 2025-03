Die Polizei wird in der Nacht nach Charlottenburg-Nord gerufen. Dort fuhr ein Taxi gegen mehrere Autos. Der Fahrer stirbt noch an der Unfallstelle.

Taxi kracht in geparkte Autos - Fahrer tot

Berlin - Ein Taxifahrer ist bei einem Unfall in Berlin-Charlottenburg-Nord gestorben. Der 65-Jährige kam mit seinem Wagen in der Nacht im Heilmannring von der Fahrbahn ab und fuhrt gegen mehrere geparkte Autos, wie die Polizei mitteilte. Der Mann verlor nach dem Unfall das Bewusstsein. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb er noch am Unfallort. Die Polizei ermittelt nach der Unfallursache.