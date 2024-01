Magdeburg - Wenige Tage vor Ablauf der nächsten Frist sind in Sachsen-Anhalt bereits Tausende Führerschein-Umtausche registriert worden. So seien in Magdeburg laut der Stadtverwaltung bislang gut 8500 Umtauschanträge mit der aktuellen Frist zum 19. Januar eingegangen. In Halle waren es währenddessen rund 5100 Anträge, wie die Stadt am Montag angab - allein 245 von ihnen innerhalb der vergangenen zehn Tage.

Auto- und Motorradfahrer, die in den geburtenstarken Jahren 1965 bis 1970 geboren wurden, müssen ihre alten Papierführerscheine bis zum 19. Januar umtauschen. Mit Ablauf der Frist werden die Scheine ungültig und durch neue EU-Dokumente im Scheckkartenformat ersetzt.

Zuletzt waren die Jahrgänge 1959 bis 1964 dazu aufgefordert, ihre alten Führerscheine bis zum 19. Januar 2023 auszutauschen. Die Frist für die Geburtenjahre 1953 bis 1958 war bereits am 19. Januar 2022 abgelaufen. Die Jahrgänge 1971 und später haben für den Umtausch bis zum 19. Januar 2025 Zeit.

Tausende Umtausche jährlich

Bis zur Frist vor genau einem Jahr seien in Magdeburg zuletzt rund 7000 Führerscheine ersetzt worden. In Halle waren es der Stadtverwaltung zufolge etwa 4900 Umtausche. Die Stadtverwaltung in Dessau-Roßlau zählte in den Jahren 2021 bis 2023 eigenen Angaben zufolge rund 7000 Umtauschanträge.

Wie viele Führerschein-Inhaber von der aktuellen Umtauschpflicht betroffen seien, könne nach Angaben der Stadt Halle nicht genau beziffert werden. Schätzungsweise seien es allein in Halle bis zu 8000 Führerscheine der Jahrgänge 1965 bis 1970. Allerdings hätten Faktoren wie Weg- und Zuzüge, bereits erfolgte Umtausche durch Verlust, andere Neuerteilungen oder ein freiwilliger Verzicht einen maßgeblichen Einfluss auf die tatsächliche Zahl.