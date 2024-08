Tausende demonstrieren vor Landtagswahl für Vielfalt.

Am Sonntag wird in Sachsen ein neuer Landtag gewählt. Der Ausgang ist so offen wie nie zuvor. Tausende Menschen demonstrieren in Dresden für Demokratie und Toleranz.

Dresden - Am Tag vor der Landtagswahl haben mehrere tausend Menschen in Dresden für Solidarität, Vielfalt und Demokratie demonstriert. Mehr als 70 Vereine, Kollektive und Gruppen hatten zur Großdemonstration „Tolerade“ eingeladen. „Wir wollen ein deutliches Zeichen setzen, dass wir uns nicht unterkriegen lassen, egal, was bei der Wahl auch rauskommt“, sagte Lennart Happe, einer der Veranstalter. Nach einer Kundgebung am Bahnhof Neustadt zogen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie 17 buntgeschmückte Trucks in einem Aufzug durch die Innenstadt.

Nach ersten Angaben der Polizei versammelten sich zur Kundgebung etwa 2.000 Menschen. Die Veranstalter rechneten bei dem anschließenden Demonstrationszug mit bis zu 8.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Polizei sprach zu Beginn von einem friedlichen Verlauf.

Am Sonntag sind im Freistaat etwa 3,3 Millionen Menschen an die Wahlurnen gerufen. Der Ausgang ist so offen wie nie. Wie vor fünf Jahren liefern sich CDU und AfD in Wahlumfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. SPD, Grüne und Linke müssen um einen Wiedereinzug in das Parlament bangen.