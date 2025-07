Berlin - Zum zehnjährigen Jubiläum erwarten die Besucherinnen und Besucher des Lollapalooza-Festivals an diesem Wochenende (12. und 13. Juli) musikalische Top-Acts aus aller Welt in Berlin. Während der zweitägigen Veranstaltung auf dem Olympiagelände finden unter anderem Konzerte von Justin Timberlake („Cry Me a River“), US-Popstar Gracie Abrams („I Love You, I'm Sorry“) und der britischen Sängerin Raye („Escapism.“) statt.

Auch der südkoreanische Rapper J-Hope („Killin' It Girl“), der neben seinen Soloauftritten auch Teil der Boygroup BTS ist, spielt am Sonntag zur Primetime - kurz nach US-Shootingstar Benson Boone („Beautiful Things“).

Die Veranstalter erwarten an beiden Tagen jeweils mehr als 50.000 Festival-Gäste, wie eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte. Rund 50 musikalische Auftritte sind auf den Hauptbühnen geplant. Dazu gibt es Shows von Künstlerinnen und Künstlern und auch Talk-Formate. Auch Angebote für Kinder stehen auf dem Plan.

Regencape einpacken

Wer die musikalischen Top-Acts genießen will, muss sich allerdings auch auf Regen vorbereiten. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kann es am Samstag schauerartigen und starken Regen geben, teils mit Gewittern durchsetzt.

Das Lollapalooza-Festival feierte vor zehn Jahren seine Berlin-Premiere auf dem Tempelhofer Feld. Seit 2018 findet es alljährlich auf dem Olympiagelände statt.