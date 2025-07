Schon jetzt haben Waldbrände in Brandenburg mehr Fläche verbrannt als in der gesamten Waldbrandsaison im vergangenen Jahr. Was hilft besser bei der Bekämpfung: Löschflugzeuge oder Hubschrauber?

Potsdam - Die Brandenburger Landesregierung hält Löschflugzeuge nicht für optimal bei der Waldbrandbekämpfung und zieht Hubschrauber vor. Die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr hätten gesagt, Löschflugzeuge seien keine Lösung, sagte Innenminister René Wilke (parteilos, für SPD) im Landtag. Einerseits müsse erst notwendige Infrastruktur aufgebaut werden, andererseits könnten Hubschrauber sehr kurzfristig und flexibler eingesetzt werden. Die Löschwasserbehälter würden damit zielgerichteter verwendet.

Die AfD-Fraktion hingegen hält die Anschaffung von Löschflugzeugen in der Abwägung für besser. Sie seien die kosteneffektivste Option und könnten größere Mengen transportieren, heißt es in einem Entschließungsantrag. Hubschrauber sollten wegen ihrer hohen Betriebskosten nur für bestimmte Situationen in Betracht gezogen werden - auch wenn sie flexibler seien. Die Landtagsmehrheit stimmte gegen den Antrag.

Minister: Hubschrauber sind Einsatzmittel der Wahl

„Ich weiß, Sie haben die coolen Bilder im Blick von irgendwelchen Waldbränden in den USA, wo dann die Flugzeuge darübergehen“, sagte der Minister. In Brandenburg gehe es aber um eine punktuelle Löschung. „Da sind Hubschrauber eben das Einsatzmittel der Wahl.“ Der AfD-Abgeordnete Daniel Freiherr von Lützow verwies auf hohe Kosten für Hubschrauber. Helikopter waren auch bei der Bekämpfung des großen Waldbrandes in der Gohrischheide in Sachsen an der Landesgrenze zu Brandenburg im Einsatz.

Der Minister sieht Brandenburg technisch gut aufgestellt. Wenn es um Brandschutz gehe, sei das Land „durch die Notlagen, die wir haben, an die Spitze der Europäischen Union gerückt“, sagte Wilke. Er wies auf 34 eigens für das Land konzipierte Tanklöschfahrzeuge hin, 21 weitere würden derzeit beschafft. Dazu kommen laut SPD-Fraktionschef Björn Lüttmann drei automatisierte Löschfahrzeuge.

Landtag für verstärkten Waldbrandschutz

Brandenburg ist nach Angaben des Innenministers mit trockenen Böden und hoher Belastung mit Kampfmitteln das Bundesland mit der höchsten Waldbrandgefahr in Deutschland.

Der Landtag stimmte für einen Antrag der SPD/BSW-Koalition, die Anstrengungen für einen vorbeugenden Waldbrandschutz zu verstärken. Dazu zählten ein klimaangepasster Umbau des Waldes und die Schaffung von Brandschutzstreifen. CDU-Innenpolitiker Rainer Genilke hält mehr Investitionen in die Feuerwehr für notwendig.