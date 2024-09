Chöre aus aller Welt präsentierten in den vergangenen Tagen verschiedene Formate. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher kamen, um Teil des Chorfestes in Magdeburg zu sein.

Das diesjährige Chorfest in Magdeburg zog viele Besucherinnen und Besucher an. (Archivbild)

Magdeburg - Tausende Menschen haben in den vergangenen Tagen das Internationale Chorfest in Magdeburg besucht. Insgesamt seien fast 4000 Besucherinnen und Besucher gezählt worden, teilten die Veranstalter mit. Zu den diesjährigen Höhepunkten gehörte den Organisatoren zufolge das Chorsinfonische Konzert mit einer Uraufführung des in New York lebenden Komponisten Reiko Füting.

Begonnen hatte die viertägige Veranstaltung mit einem Konzert aller internationalen und regionalen Festivalchöre in der Johanniskirche. Beendet wurde das Fest mit dem „Michaelis Oratorium“ des in Magdeburg geborenen Komponisten Georg Philipp Telemann (1681-1767).

Während der Festtage gastierten in Sachsen-Anhalts Hauptstadt Chöre aus aller Welt - etwa aus Dänemark, Finnland, Ghana und Kroatien. Das Motto lautete „Neue Wege finden - Finding new ways“. Insgesamt waren 35 Konzerte geplant.