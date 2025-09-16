Salzgitter - Taucher haben einen Stoßzahn eines Mammuts im Salzgittersee entdeckt. Der Zahn des Wollhaarmammuts ist fast 80 Zentimeter lang und komplett erhalten, wie die Stadt Salzgitter mitteilte. Der Fund sei eine kleine Sensation. Der Zahn soll von einem Jungtier aus der letzten Eiszeit stammen und zwischen 10.000 und 110.000 Jahren alt sein.

Die Taucher Jürgen Wiegleb und Jürgen Woelke machten den Fund schon Mitte Juli und übergaben ihn dem Städtischen Museum Schloss Salder in Salzgitter. Der Stoßzahn soll nun konserviert werden. Er liegt in einer Wasserwanne, damit er nicht austrocknet und dabei beschädigt wird. Wenn die Konservierung in ein bis zwei Jahren abgeschlossen ist, soll der Stoßzahn in der Dauerausstellung präsentiert werden.